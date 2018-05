Zidane se marcha por todo esto

Tras reunirse con Florentino Pérez previamente, Zinedine Zidane está ofreciendo una rueda de prensa sorpresa en la que ha anunciado su marcha del Real Madrid tras la conquista de su tercera Champions League seguida.



Zinedine Zidane

"Tomé la decisión de no seguir. Hablé con el presidente para explicarle lo que pensaba. Es el momento para todos. Para mí, para la plantilla y el club. Es un momento raro, pero importante. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Después de tres años necesito otro discurso, otra metodología de trabajo. Quiero mucho a este club. Pero hay que cambiar y por eso he tomado esta decisión de no seguir el próximo año".



Florentino Pérez

"Me causó un gran impacto cuando conocí esta decisión. Pero sólo puedo que apoyarle. Uno no puede estar preparado para una noticia como esta. Ayer recordé la vez que fui a su casa para preguntarle si estaba preparado para entrenar al Real Madrid y me contestó con rotundidad que sí. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar y acorde a los valores del club. No tengo ninguna duda de que volverá, pero si necesita un descanso, se lo merece".



Rueda de preguntas



El madridismo no entiende esta decisión, ¿por qué? ¿Es un adiós definitivo para siempre?

Puede ser un 'hasta luego'. Voy a estar cerca siempre. Pero la decisión para muchos a lo mejor no tiene sentido pero para mí sí. Es la decisión adecuada.Tengo un cariño especial a esta afición. Le doy las gracias por su apoyo. Hemos vivido un momento complicado de la temporada, con pitos, pero es parte de este club y a veces los jugadores lo necesitan. En momentos complicados hay que dar la cara y viene bien que la afición te apriete".

¿Ha hablado con los jugadores?

Toda la plantilla lo sabe por mensajes. Y hablé con el capitán Sergio Ramos.

¿Por qué cree que su método está desgastado?

No estoy pensando en eso. Digo sólo que después de tres años es mi decisión. Si no veo claramente que vamos a seguir ganando, mejor cambiar que hacer tonterías.

¿Es el fin de ciclo también del club?

No voy a entrar en eso. Es una plantilla muy válida. Lo ha demostrado en estos años. Y por lo que viene ahora no lo tengo que hablar yo.

¿Qué va a hacer la próxima temporada?

No voy a entrenar. No busco otro equipo.

¿Cuál es su peor recuerdo?

El peor recuerdo es haber perdido el partido de vuelta contra el Leganés en Copa. Ahí me quedé... no voy a decir la palabra.

Ha pronunciado la palabra desgasrte, ¿ahí incluye lo que estaba por venir, descartar jugadores, confrontaciones con el presidente?

Para nada. El cargo de entrenador tiene esta parte. Lo hemos compartido con el presidente dos veces. Es una decisión por el bien de todos; el mío primero. Es necesario un cambio para seguir ganando. Es sólo eso.

Ha pasado por la silla de entrenador con naturalidad, por eso sorprende tanto su decisión y que hable de desgaste. ¿Cuál es el momento en que lo decide?

Al final es lo que quería transmitir: seguridad, trabajo y entrega. Quería seguir en esta línea. He tenido el respeto de todos y eso ha sido fundamental. Los jugadores no tienen que ver con mi decisión. Después de tres años es difícil seguir ganando tres Champions. No veo tan claro seguir ganando este año. Y me gusta ganar. Si veo que no lo voy a hacer, hay que cambiar. Cuándo no lo voy a decir, me lo voya guardar para mí.

¿Qué le habría hecho cambiar de opinión?

Nada. Cuando tomo una decisión, la tomo y ya está, no hay marcha atrás. He reflexionado mucho. No va a cambiar nada.

¿Su decisión tiene que ver con la crisis de Cristiano?

Para nada.

¿Se habría quedado en caso de no ganar en Kiev?

No lo sé (risas). Puede ser.