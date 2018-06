Yaya Touré acusa a Guardiola de racista

"A Guardiola no le gustan los jugadores africanos". Así de rotundo se muestra Yaya Touré en una entrevista para France Football y que tiene, entre otras declaraciones contundentes, unas acusaciones muy graves hacia el entrenador español del Manchester City. Touré señala duramente con el dedo a Pep de racista y muestra sus teóricos argumentos. "Yo tenía la sensación de que estaba celoso de mí. El me vio como un rival, como si yo le estuviera quintando focos de encima", señaló antes de asegurar que "nunca habría apartado y tratado así a Iniesta". "Me pregunto si era por mi color, no soy el primero en decir eso, había otros jugadores del Barcelona que pensaban exactamente lo mismo", explica en una entrevista en la que asegura querer "destruir el mito de Pep".

El futbolista del Manchester City no se queda solo ahí y va más allá. "Puede ser que los africanos no seamos tratados de la misma forma por ciertas personas. Cuando tú ves los problemas que ha tenido Guardiola con los futbolistas africanos donde quiera que él haya estado, yo me hago ciertas preguntas", sentenció el futbolista.

Por último, el centrocampista africano señala que Pep lo hace de una manera sutil, sin que nadie perciba que tiene esos prejuicios con los africanos. "Él es muy inteligente para que le pillen con eso. Él nunca admitirá que no le gustan los africanos. Pero yo digo una cosa, el día que coja un equipo en el que ponga a cinco africanos, prometo que ese día yo le enviaré una tarta", sentenció en tono de burla.



Despedida con honores por parte de Guardiola

Hizo grande a este club". "Vamos a jugar por Yaya.". Esas fueron las palabras de Guardiola en la previa del último choque con el Manchester City de Yayá Touré . "Nunca siente la presión y le encanta estar junto al balón. Es muy querido en el vestuario", explicó.



Eso sí, a pesar de esas buenas palabras, la realidad es que Guardiola no ha contado con Yayá en toda la temporada. "No le vamos a juzgar por eso. Decidí que no jugase más pero fue el único de los que acababa contrato el año pasado que renovó", explicó. Por su parte, señaló que quiere que el marfileño continúe jugando. "Espero que siga jugando. Creo que tiene nivel para estar en la Premier y mi consejo es que no lo deje", aseguró el técnico español.