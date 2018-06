Cristóbal Soria recula con la bomba que contó sobre Kiko Casilla y el Real Madrid

Cristóbal Soria, ex delegado del Sevilla FC y colaborador del programa El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol, contó el pasado lunes una noticia sobre el vestuario del Real Madrid que puede calificarse como bomba. Según Soria, en el último partido de Liga del conjunto blanco, dipsutado ante el Villarerreal en el Estadio de la Cerámica, al enterarse Kiko Casilla de que el portero titular iba a ser Luca Zidane -hijo de Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid en ese momento-, y no él tuvo que ser parado por los compañeros de vestuario porque "se comía al técnico francés". Contó Soria que si Casilla hubiera jugado ese partido habría cumplido un bonus que le daba derecho a cobrar 600.000 euros. En el partido nada había en juego y eso dio opciones a Zidane a poner a jugadores menos habituales porque una semana después debía disputar la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.



Casilla reaccionó con un comunicado desmintiendo la noticia que Cristóbal Soria contó en el Chiringuito y pidiendo además una rectificación absoluta para no tener que emprender acciones legales. Este es el comunicado íntegro de Kiko Casilla.



Pues bien, el martes de madrugada, desde su casa, Cristóbal Soria habló en El Chiringuito y matizó su noticia y hasta pidió disculpas al portero del Real Madrid. Esta es la conversación que Soria y Pedrerol mantuvieron al respecto.



Pedrerol: ¿Cómo ha ido el día?

Cristóbal Soria: Ha sido un día más. Yo no soy periodista y no estoy excesivamente acostumbrado a que te coja el toro de esta manera por dar una información, que para una vez que doy una información me coge el toro, pero tranquilidad absoluta. Un día más, me he pegado una siesta maravillosa. Ahora quiero aclarar y matizar algunas cosas"



Pedrerol: "¿Has recibido alguna llamada recomendándote que rectificaras, ha habido presiones por parte de alguien para que desmintieras lo dicho?"

Cristóbal Soria: "No, presiones no, tanto como presiones no, pero evidentemente ha sido un día intenso de teléfono y he tenido recomendaciones en una y otra dirección, en ambas direcciones. Más que presiones, intercambio de opiniones y recomendaciones, más que otra cosa"



Pedrerol: "Se puede saber si has hablado con Kiko Casilla o con alguien del entorno de Kiko Casilla?"

Cristóbal Soria: "Sí, con el entorno de Kiko Casilla sí. Con Kiko directamente no, pero con su entorno he hablado en un par de ocasiones durante el día"



Pedrerol: "¿El entorno de Kiko Casilla había hablado contigo antes de hacer el comunicado?"

Cristóbal Soria: " Sí, para intercambiar opiniones y para saber por dónde iban los tiros. Yo me he manifestado en lo que intenté contar ayer, le he explicado de alguna forma que es una información que recibo la semana pasada desde dentro del vestuario y entonces y mi compromiso con este programa y con los espectadores es que yo, esa noticia que recibo y que entiendo que es importante, la tengo que contar, no me puedo quedar con ella. No soy periodista pero me debo a mi programa y a mis espectadores, y esa noticia dura e importante la tengo que compartir con ellos, con los espectadores. He hecho una gestión nueva desde dentro del vestuario del Real Madrid y me matizan que, efectivamente, que Kiko Casilla, cuando se entera de su suplencia en ese partido quiere ir a pedir explicaciones, y me matiza que quiere ir a pedir explicaciones al entrenador, y quizás a mí la primera fuente que me lo comenta, me lo dice en un tono más fuerte de lo que después parece que fue, que es que va a pedir explicaciones. Y son un poco los compañeros los que le hacen deponer su actitud, 'oye tranquilo, que la temporada está acabada, no hay que darle más importancia ni más vueltas al tema, que esto está finiquitado ya y poco más. Yo me entero de una noticia y la quiero compartir con los espectadores, pero lo hago sin ningún ánimo de faltar al respeto a Kiko Casilla porque lo que estoy intentando es poner de manifiesto y poner en valor su profesionalidad y su honorabilidad como portero ante una situación con una situación que al menos coincidiremos todos que no era justa para Kiko Casilla. Si después de dicho todo esto, Kiko Casilla, por el comunicado y por lo que me comenta su entorno estaba dolido y bastante afectado, oye pues yo no tengo ningún problema en decirle a Kiko Casilla que yo he contado una noticia que me ha llegado desde dentro del vestuario y que si hay que pedirle disculpas a Kiko Casilla, aquí está Cristóbal Soria y que no hay ningún problema para matizar lo que estoy matizando, pero si hay que pedirle disculpas a Kiko Casilla, aquí está Cristóbal Soria y no hay ningún problema".



Pedrerol: "Kiko Casilla en su comunicado, en el apartado cinco dice 'exijo una rectificación absoluta, contundente e inmediata por parte de Cristóbal Soria o tendrá que hacer frente a las posibles consecuencias legales'. Yo no sé si lo que acabas de decir es una rectificación absoluta, contundente e inmediata, si crees que ya es suficiente y te paras aquí, Cristóbal".

Cristóbal Soria: "Insisto en que mi intención es esta, que me llega una noticia por dos vías¡, por dos fuentes desde dentro del vestuario y yo, por mi compromiso con este programa la comparto con todos vosotros. Y me reitero, si dicho esto, Kiko Casilla se ha sentido ofendido en su honorabilidad, repito aquí está Cristóbal Soria y le dice que no hay ninguna intención de ir contra ti, y si te tengo que pedir disculpas Kiko Casilla, aquí estoy para pedirte disculpas, pero la noticia que me llega desde dentro del vestuario por dos fuentes es esa".