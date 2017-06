El 'sí' de Pedro llegó tarde para el Valencia BC

El campeón de la Liga Endesa defenderá su título con un nuevo entrenador y se hace difícil pensar que no ha sido por alguna multimillonaria oferta de algún equipo ruso, sino por una simple falta de entendimiento entre Pedro Martínez y el club. Uno no se sentía lo suficientemente querido y el Valencia Basket se mantuvo fiel a su legítima idea de las últimas temporadas de no hablar de negociaciones hasta acabar el curso. El técnico ya sabía de esta filosofía del club, aunque humano es querer sentirse respaldado sin esperar al examen final de curso. Los cánticos de ´Pedro, quédate´ y la entrega y el compromiso de los jugadores le hicieron recapacitar, pero ya era tarde. El Valencia BC no podía quedarse de brazos cruzados tras saber que no quería seguir y ya había un compromiso con otro entrenador.

El reto de Vidorreta

En el club no había dudas de que Txus Vidorreta era el mejor técnico posible en caso de confirmarse el adiós de Pedro Martínez y bien han hecho en no alargar el culebrón y en cerrar el asunto del banquillo en menos de 24 horas, por frenéticas que fueran. El técnico vasco llega a un equipo campeón que tiene el listón más alto que nunca, pero está ante la oportunidad de su vida de ganar títulos y disfrutar de un equipo que vale su peso en oro y que es un bloque campeón y con carácter. Superar el año de Pedro Martínez será casi misión imposible, pero también parecía imposible ganarle la Liga Endesa al Madrid con tres victorias consecutivas.

Peligro con Vives

El Valencia Basket quiere que siga y el jugador ha estado muy a gusto en sus tres años en la entidad taronja, pero su cláusula baja por unos días a los 300.000 euros y el Barcelona puede volver a la carga tras su fichaje fallido el pasado verano. Su marcha es más que probable y solo el deseo del jugador podría frenarla. El título de Liga y el billete para la Euroliga ayudan pero si prefiere volver a su ciudad tocará buscar otro base de nivel Euroliga.

Más opiniones de Jorge Valero, aquí.