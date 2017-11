Márquez y su hambre infinita

Campeón del mundo a lo grande. Márquez no quería aburrir a la afición ni a sí mismo, y se la jugó en un par de ocasiones para intentar ganar la carrera. Si no fuera así no sería el mismo y no arrastraría a tanta gente detrás de él. La leyenda Márquez sigue creciendo y no se vislumbra el final de su era. Con 24 años tiene ya seis mundiales en su palmarés, a solo tres de los nueve de Valentino Rossi y solo por detrás de Ángel Nieto en el motociclismo español. Le sobra tiempo y ambición para batir todos los récords y su entorno es pieza clave en ello al hacer que, aún siéndolo, nunca se crea mejor que el resto. El martes empieza la pretemporada y anuncia que tiene margen de mejora. ¿Qué pensarán los demás al escucharlo?. Da la sensación de que nadie le puede ganar. Solo él puede perder.

Más opiniones de Jorge Valero, aquí.