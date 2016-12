Prandelli a muerte, Prandelli o muerte

Señalar a los futbolistas siempre es arriesgado porque al final son ellos los que salen a jugar los partidos, en este caso y como tantos otros a perderlos. Por eso, respaldado por los que administran aquí el Valencia de Peter Lim, Prandelli ha tomado un camino que no es nada fácil. Más que valorar si ha acertado o no, porque eso no es cuestión de un día ni de un partido, habría que pensar si después de lo que llevamos vivido estos dos últimos años hay algún otro camino que recuperar la exigencia máxima, la responsabilidad, la profesionalidad y la tensión competitiva pero no solo en lo que respecta a los jugadores, sino desde arriba.

Empezando por el que manda, sobre el que desde ya mismo quedan fijadas todas las miradas. ¿Se sumará él también a la revolución? ¿Acaso tiene algún otro plan? ¿Está pensando no hacer nada más que preguntar por SMS qué es lo que está pasando aquí? No puede seguir escondido un día más porque ahora es el propio entrenador el que le está enviando el mensaje y es el único que le puede sacar del apuro. Mientras, el aficionado en general no ha tardado en entender que ahora mismo, en plena temporada y con la situación dramática en que se encuentra su equipo, solo le queda Cesare Prandelli, solo le queda el entrenador que con sus virtudes y también sus errores ha dado un golpe sobre la mesa para intentar cambiar algo.

Y, tan importante como los refuerzos que puedan venir en enero, para intentar enganchar a esa afición desilusionada en una causa común que es sacar al Valencia CF del pozo y del camino a segunda división. Pero no con palabras, con un plan y obligando al club a mojarse de una vez porque, contrariamente a lo que pensaba el capitán semanas atrás, el equipo no ha tocado fondo. O eso demuestra. Él sí tiene muy claro que sin los refuerzos y sin la afición no es posible. Ahora mismo, Prandelli a muerte. Pradelli o muerte.

