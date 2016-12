Prandelli y Suso se lo van a poner crudo

Muchas de las cosas que le van a contar Prandelli y García Pitarch ya las sabe el máximo accionista, como sabía también en el mes de mayo el riesgo que corría si no apostaba por un entrenador con experiencia suficiente y calidad contrastada para ser el líder de un nuevo Valencia CF. Nada de lo que dijo días atrás el italiano le sonará a chino, y no va con segundas intenciones porque no está el clima para bromas, es porque desde hace semanas existe en el club el convencimiento de que en la plantilla fallan los referentes que han de tirar del carro cuando las cosas se ponen feas. Y lo están.

Claro que eso no es solo responsabilidad de los jugadores, sino de los que mandan, de la presidenta, del director deportivo en su más o menos limitada capacidad de decisión y sobre todo del que en definitiva manda, porque la exigencia y el ejemplo de lo que tiene que ser el espíritu dentro de una organización tiene que partir desde arriba. Espero que el entrenador, a quien Peter Lim está en la obligación de escuchar solo por ser quien es y porque ha demostrado que quiere ser el líder de su proyecto, consiga hacerle ver que necesita fichajes con urgencia porque esto se nos va de las manos, y que quizá sea más que necesario prescindir de algún futbolista importante incluso porque sin ello es imposible dar un salto en cuanto a mentalidad competitiva de la plantilla.

Una de las dudas que hay a la hora de traer refuerzos o no es desde luego económico, por el Fair Play Financiero, pero también hay cierto temor a que el efecto de esos dos fichajes –por poner una cifra más o menos posible– se lo acabe comiendo el grupo si antes no se toman medidas ejemplares. Prandelli y Suso se lo van a poner muy crudo, no es para menos porque esto es un club de fútbol y ha de guiarse por lo que sabe la gente de fútbol, ¿o acaso no tiene el señor Lim médicos y expertos en materia sanitaria mandando en Thomson Medical?

