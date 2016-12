Entre susto o muerte

Lo fundamental de esa cena en Singapur que se alargó durante bastantes horas es que Prandelli y García Pitarch han conseguido que el máximo accionista le vea de verdad y por primera vez las orejas al lobo. En realidad, después de las maniobras del pasado verano, para él esta cita era algo así como lo de susto o muerte, o sea, o me mojo hoy o me ahogaré mañana. Que el máximo accionista bendiga y respalde este plan para sacar al Valencia CF del barro, si de verdad respeta al entrenador que ha firmado y cree aunque solo sea un poquito en el director deportivo que ha puesto, puede parecer la decisión más lógica del mundo, entre otras cosas porque a estas alturas tampoco ha de tener alternativas mejores y a las pruebas podemos remitirnos. Lo que pasa es que alguien capaz de hacer una fortuna como la que ha amasado Peter Lim en los negocios puede llegar a pensar que todo le va a ir bien en la vida porque su manera de dirigir las empresas es la mejor y que, si algo no va bien, la culpa siempre será de esos torpes que no han sabido administrar y gestionar mis sabias directrices.

Desconozco si respalda la revolución con tarjeta oro, platino o simplemente con tarjeta, pero siendo importante no va a ser eso lo fundamental de cara a los cambios que puede haber en el próximo mes y pico, sino el alcance y el auténtico significado de la palabra fuori. Antes de curar hay que limpiar la herida.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.