El problema es invertir mal

El máximo accionista se va a tener que mojar porque el equipo no funciona y ver al equipo peleando por no bajar es una auténtica vergüenza. Muchas dudas ha generado esta situación sobre el papel de Lim y sus intenciones con el Valencia CF que vuelven a plantearse ahora que seguramente hará falta dinero para mejorar la plantilla, aunque después de estos dos años con la propiedad en Singapur podemos estar de acuerdo en que aquí el problema no es que el propietario no quiere invertir más dinero en el club, sino lo mal que ha invertido hasta ahora.

El auténtico drama de Lim es haberse equivocado en las cuatro grandes inversiones que hizo en fichajes en su primer año como propietario del club. Hablamos de 114 millones de euros que pagó –y está pagando– por Rodrigo, Negredo, Enzo Pérez y Abdennour, cuatro futbolistas que no solo no han marcado la diferencia para dar el salto de calidad que él pretendía sino que se han devaluado y convetido en un lastre para un presupuesto ya de por sí recortado por haberse quedado sin Liga de Campeones. Ninguno de ellos lo ha traído Prandelli, ninguno es de García Pitarch ni de Rufete ni de nadie. La responsabilidad en todos y cada uno de esos fichajes es únicamente suya, por eso el asunto no está en cuánto va a invertir para fichar, sino en que meta lo menos posible la mano.

