Sí, muchos deportistas salen de fiesta y no pasa nada, otros futbolistas incluso del mismo equipo seguramente se habrán saltado recientemente las normas más de una vez y de dos, pero hacerlo siendo capitán del Valencia CF. Siendo uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla y supuesto referente para los más jóvenes. Hacerlo en un momento tan delicado para el equipo y la entidad, días después de que el entrenador lanzara un claro mensaje de sacrificio y compromiso por la camiseta. Y hacerlo además después de haber vuelto a perder en Anoeta con dos despistes tuyos dejando al equipo prácticamente en descenso? Como diría aquella, chico, es que lo tienes todo. Te dejas grabar un vídeo lamentable en unas condiciones inaceptables para un profesional tan generosamente retribuído, dejando en ridículo hasta al murciélago del escudo que todavía representas. Sales a pedir perdón, pero la cara es el espejo del alma y no transmite dolor, si acaso sentido del ridículo. Esto al aficionado no le vale y todos lo sabemos, hay un antes pero empieza a ser complicado que haya un después.

Igual todo se olvida, no sería la primera vez porque esto es más difícil de lo que parece. Sigues aquí alimentando tus estadísticas decentes y acabas marcando el gol que salva al Valencia de irse a segunda división, lo celebraremos, pero no estarás invitado a la fiesta. Lo siento por la dureza de estas líneas, no es habitualmente mi estilo, pero a muchos otros sí nos ha dolido el Valencia CF viendo esas imágenes. Es complicado quedarse solo con un fotograma como lo peor de este triste episodio, pero lo peor es decir que no justificas tu mala actitud cuando pones excusas como que era tu tiempo de ocio –y tanto– y que lo hiciste porque no tenías entrenamiento al día siguiente, cuando eso no es del todo verdad y tú eres el que mejor lo sabe, pero no el único. Parejo, con la música a otra parte.

