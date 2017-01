Peter Lim, Zaza y Jesé

Suso y Prandelli eligieron a Simone Zaza porque, dentro de los delanteros que hay en el mercado con nivel para el Valencia y pueden venir cedidos en enero, es el que desde el punto de vista técnico mejor encaja en lo que necesita el equipo. Y ojo, no es ninguna broma, hablamos de los dos máximos responsables deportivos del Valencia CF y de una situación en que el equipo se juega la permanencia.

El planteamiento y el objetivo del propietario es otro, por eso en la cita de Singapur pone en la mesa el nombre de Jesé Rodríguez, que siendo también un buen jugador puede venir cedido sin compromiso de compra a final de temporada gracias a sus contactos con el jeque del PSG. Lim no quiere pagar por Zaza, sea por Fair Play o lo que sea. El único inconveniente, la pequeña pega que presenta el asunto, es que igual Jesé no es el delantero que los técnicos creen que necesita el equipo. Este es, en definitiva, el problema del Valencia. Lástima, la vida podría ser maravillosa, pero el fútbol si no se trabaja bien puede no serlo. Hoy, ni Prandelli ni Suso ni Zaza ni Jesé estarán en Pamplona. Lim tampoco.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.