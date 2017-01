La foto de Zaza

En el Valencia CF hay un entrenador que siempre ha dado la cara y asumido responsabilidades incluso cuando ha sabido desde el primer día que su cargo no era para más que un par de partidos, por eso llama la atención que se presente un nuevo futbolista y no haya a su lado ningún responsable técnico para darle la bienvenida y explicar cuatro detalles, mucho más siendo un jugador que se ha mojado para venir. Por muy interino que sea el cargo de Alexanko como director deportivo, estamos hablando de un ejecutivo del club que además ha participado en la negociación final. O igual es que, por si acaso esto sale mal, el tema consiste en que no salga nadie más en la foto para así cargar el fracaso a García Pitarch, que al fin y al cabo es el que se empeñó en Zaza hasta el último minuto.

Lo que pasa es que, y esto ya es intuición, lo de Simone Zaza tiene que salir bien. Si hay que pagar esos 16 millones a la Juventus, nada comparado con otros fichajes de la era Peter Lim, seguramente será una buena señal. El éxito de Zaza va unido al del Valencia, que necesita un delantero de esas características aunque también hay otras carencias todavía por solucionar. Con estos tres puntos y este refuerzo no hemos hecho más que empezar, no habría peor error que creer que esto va a ser fácil y, además, margen de error tampoco hay mucho.

