Peter Lim busca un líder para su Valencia, así lo dijo Anil Murthy, que es la persona que ha puesto para ordenar un poco el gallinero y ganar tiempo mientras el equipo va ganando algunos partidos gracias al buen hacer de Voro. Si él lo dice, tiene que ser necesariamente verdad, por eso la presidenta no ha tardado en captar el mensaje y va en busca de su candidato. Tampoco se lo tiene que proponer mucho, porque día a día le van llegando sugerencias y le van presentando amigos, una veces a través del embudo y otras por fuera. La cuestión, y esta es ahora mismo la auténtica clave de lo que va a ocurrir en el Valencia en los próximos meses, es si la presidenta se volvería a fiar de los mismos después de la experiencia reciente. Y sobre todo si Peter Lim se volverá a fiar de Layhoon después de la que le han liado. Vamos, que hay dudas razonables para cuestionar si Layhoon sigue siendo Peter Lim o ya no lo es. Viendo sus índices de popularidad e interpretando a Murthy, parece que no, aunque en este Valencia y en realidad en el Valencia que conocemos desde hace décadas pocas cosas extrañan.

Txiki en Valencia

¿De qué hablaron?

Todo el mundo se pregunta qué es eso tan importante que trajo a Valencia nada menos que al máximo responsable deportivo del Manchester City, con permiso de Pep Guardiola. Confirmado al cien por cien que el club inglés está interesado en más de un joven futbolista de la cantera valencianista aunque, ya que ha venido a reunirse con un director deportivo aunque sea en funciones como es el caso de Alexanko, ¿cómo no van a hablar de Mangala en esa cita si el jugador es suyo? ¿Cómo no van a hablar de Cancelo? ¿Cómo no van a hablar de Gayà? Por hablar que no quede, después lo que haya un día u otro saldrá. Miren lo de Van Gaal...

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.