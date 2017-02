Lo que más fastidia a la afición es que mientan

La pregunta, desde luego, sorprende. ¿Quién dijo que vendrían cuatro fichajes? La respuesta, sin embargo, es bastante sencilla: Ustedes. El Valencia CF. ¿O acaso es que el entrenador y el director deportivo del Valencia CF no eran el Valencia CF al menos hasta el día que se marcharon? ¿No los hizo viajar Peter Lim a Singapur para dar el visto bueno a sus contrataciones? ¿Acaso eran antivalencianistas o querían el mal del Valencia CF? O todos lo hemos soñado o desde el club, incluído el propio Anil Murthy, muchos hicieron suyo el Fuori que pronunció aquel 9 de diciembre Cesare Prandelli, aplaudieron esas palabras que llegaron a catalogar como parte de una estrategia de club, hablaron de la necesidad de hacer cambios importantes en la plantilla. Y muchos aficionados estaban de acuerdo en que había que hacerlo. Por eso, hay que valorar en su justa medida el esfuerzo de Murthy por hacerse entender y sobre todo por dar la cara, pero si ahora nos pretende cambiar la historia porque Prandelli dijo arrivederci y Suso le siguió unos días después -no estaba en aquella silla que señaló el italiano en suerpo pero sí en alma- habrá que pensar que nos están mintiendo una vez más. Y de todas las cosas que ha hecho mal la gente de Lim en Valencia, lo que más fastidia a la gente es que no le digan la verdad.



¿Por qué?: una última cuestión

Uno se supone está aquí para dar respuestas a los lectores y no para plantear más preguntas, pero me va a permitir una última: ¿Por qué, excepto la presidenta Layhoon y Kim Koh, casi toda la gente en la que ha confiado el máximo accionista en estos dos años está fuera del Valencia CF? ¿Será Murthy el próximo?

