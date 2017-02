Kempes era para ellos un contrato mercantil

Lo crean o no, lo último que necesitaba el Valencia CF en un día así era un incendio como este, que no ha servido más que para exportar el caos interno del club por toda la prensa mundial. La de Singapur incluida. También, y aunque solo sea casualidad, para desviar un poco el objetivo de una de las derrotas más humillantes que ha sufrifdo el equipo en la historia del viejo Mestalla. Para las personas que dirigen ahora mismo esta sociedad lo de Mario Kempes no dejaba de ser –dicen ellos– una relación mercantil, lo que quiere decir que pasan por alto o se pasan por el forro lo que un grande de la historia ha sido y representa para el valencianismo con sus virtudes y sus defectos. Porque una de las cosas que tiene esta leyenda del Valencia es decir siempre lo que piensa, unas veces pensando más y otras menos lo que dice. ¿Virtud o defecto? Para los que mandan, ahora y antes, defecto, quizá por eso el Matador estuvo tantos años desvinculado del club hasta que Amadeo Salvo recuperó su figura. Para la gente que siente el escudo y quiere las cosas claras, una virtud de la que por cierto no les va a privar el hecho de que alguien haya decidido cancelar un contrato.

Curioso, la misma presidenta que utilizó la renovación de Kempes en una junta de accionistas para suavizar el desgaste de haber perdido a Salvo, Ayala y Rufete no ha sido capaz de comunicarle el fin de la relación, ni siquiera de autorizar una nota oficial del Valencia CF en su página web para agradecerle los servicios, sean muchos o pocos. Aunque esto último se supone que es ahora tarea de Anil Murthy, experto en consulados y embajadas. Pensar lo que vale tener a Kempes en el Valencia CF comparado con lo que cuestan otras cosas es para tirarse por la ventana. Eso sí, han tenido el detalle de desplazar a Damià Vidagany hasta Conneticut (USA) para transmitirle la decisión en persona. Enhorabuena.

