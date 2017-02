Solo Lim tiene respuesta

No soy de los que ayer buscaron que alguien en el club respondiera a la pregunta de si el Valencia tiene previsto recuperar a Amadeo Salvo, me habría sentido hasta ridículo porque no hay nadie en el club a quien se pueda preguntar que la pueda responder. Tampoco llamó ningún empleado esta vez para decir nada al respecto y es de agradecer. Sin ir más lejos, el domingo sí había interés en sugerir que lo de no renovar a Kempes no era tan malo porque, tal como lo ven los que con tanto acierto están gestionando el club, como embajador internacional dejaba bastante que desear. Todavía no ha dicho -ni hecho- prácticamente nada y ya los hay que se han puesto en guardia, dentro y fuera del Valencia CF. Las encuestas a veces engañan pero no cuando los resultados no ofrecen lugar a la duda, la aparición de Salvo cuanto menos despierta expectación, diría que hasta genera confianza en que algo puede llegar a pasar, y lo que la mayoría de la afición quiere ahora mismo es precisamente eso, que pase algo antes de que sea demasiado tarde. Desconozco qué planes tiene, le pediremos una entrevista, si en realidad puede aportar alguna idea para sacar al Valencia de este callejón sin salida, bienvenido.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.