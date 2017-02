Leamos a Voro entre líneas

La baja de Parejo y Enzo resultó letal frente al Eibar, la de Carlos Soler trastoca también los planes del entrenador para el Betis porque se ha convertido en un futbolista muy importante, y eso que ni estaba cuando se hizo la planificación de la plantilla ni se le esperaba tan pronto. Es el centro del campo que tiene el Valencia y que no ha querido reforzar tampoco en enero porque -tardó bien poco en sacudirse la chaqueta Alexanko- el entrenador no lo ha pedido. Más allá de que Voro haga bien o mal cargando con esta responsabilidad, eso ya se verá, hay que entenderle y leer entre líneas. No iba a forzar la salida de Parejo si es su piedra angular, no iba a apoyar la venta de Enzo sin ninguna seguridad de que vendría uno mejor. Ante la duda más que razonable de lo que pudieran traerle y el circo que le iban a montar en el vestuario, ha preferido ser conservador y quedarse con lo que hay, intentar enchufar a estos jugadores y que ganen los partidos suficientes para mantener la categoría. Esa es la ambición que ahora mismo hay en el club y, como hemos visto en Las Palmas y con todavía más claridad el sábado en Mestalla, tampoco va a ser fácil.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.