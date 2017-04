Repaso de Voro a Layhoon

Es Voro el que lo tiene que poner y, aunque el entrenador no es en absoluto sospechoso de no apostar por la cantera, al final hay condicionantes como que la permanencia no es matemática y puede que él también se esté jugando algo más. Por tanto, alguien o algo –llámese estructura de club– tiene que haber por arriba que le ayude a tomar la mejor decisión para el Valencia CF entre poner a partir de ahora a Siqueira o directamente a Lato para suplir la baja de Gayà durante varios partidos. Siendo Alexanko el director deportivo y viniendo de la dirección de la escuela como viene, sobre el papel no tendría que haber dudas. Más todavía después de comprobar que Voro se la jugó antes con Carlos Soler que con Mario Suárez en un momento bastante más complicado que este. Le salió bien, acertó y de ello se han beneficiado el equipo y el club. Puede que renovar a Voro no sea lo mejor que puede hacer el Valencia CF de cara a la próxima temporada, es una decisión difícil en muchos aspectos, pero de una cosa no hay duda. El delegado y entrenador les ha dado un auténtico repaso en cuanto a criterio y saber hacer a la presidenta y a todos los que llevan las riendas del club. Al menos los que las han llevado hasta ahora, Alemany tiene el beneficio de la duda.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.