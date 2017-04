Peter Lim venderá

Por más que se empeñe el nuevo futuro presidente Anil Murthy difícilmente veremos a los hijos de Peter Lim heredar el Valencia CF, especialmente si hablamos de su hija Kim, así que antes o después se puede dar por seguro que el señor de Singapur venderá sus acciones. Y lo hará por más de dos millones de euros y evidentemente por menos de mil, eso es tan seguro como que Joao Cancelo será vendido este verano sí o sí, por cierto por más dinero del que lo ficharon primero Lim y después el Valencia, pero del tema de la venta del club nos ocuparemos en otro momento. Sin prisa pero sin pausa.

Hoy, para el aficionado y para la salud de la entidad también, es más productivo tener claro qué futbolistas van a hacer la maleta y acompañarán a Cancelo en la próxima Operación Salida, porque está claro que con otro año sin Champions no habrá mucho dinero para fichar pero un club como este no se puede permitir seguir instalado en esta mediocridad de los ingresos decrecientes y de no tener objetivos por los que luchar más allá de salvarse del descenso, algo a lo que no se le puede llamar objetivo sino el lugar al que han llevado ellos el club con sus malas decisiones.

Los nombres a los que apunta la nueva secretaría técnica de Alexanko y Vicente Rodríguez llevan a pensar que hay una idea y un criterio en el trabajo de campo y despacho, pero hay que volver a lo mismo, la clave está más que en los fichajes que vengan en saber si el proyecto se va a basar en la continuidad de determinados jugadores que más o menos podríamos adivinar o si, por contra, el objetivo es que se vayan y vengan otros.

