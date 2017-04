Voro enseña el camino

Parece seguro que a estas alturas y con los precedentes que hemos sufrido tanto Alemany como Alexanko tienen claro que el Valencia CF no admite más equivocaciones a la hora de orientar su próximo proyecto deportivo. Los errores del pasado que han metido al club en esta espiral de vulgaridad no son sus errores, eso seguro porque digamos que acaban de llegar, pero sí es su responsabilidad que el Valencia salga de ahí y lo haga cuanto antes. Y eso en el fútbol quiere decir ya. Por eso no valen más experimentos ni más gente que nos venga a contar milongas que hablan de proyectos a largo plazo, sino de tener las cuatro ideas básicas muy claras para construir un equipo que compita de verdad.

Seguirá o no seguirá, pero si algo má le pueden agradecer a Voro es el hecho de enseñarles el camino a seguir. Solo aplicando un poco de sentido común, el actual entrenador les está demostrando que quizá los problemas del Valencia se puedan solucionar en seis meses y no en seis años. Un punto más en su hoja de servicios.

Si acaban apostando por Voro, cosa que podrá ser más o menos discutible pero sin duda tendría bastante más sentido que lo que hicieron hace un año cuando Ayestaran, que sea por convencimiento y confianza en el trabajo del profesional y la persona, nunca por el miedo a cargarse lo que funciona y la que se pueda liar después si el plan les sale mal.

