Equipo antipático

Todavía no sabemos lo que podrá estirar el Valencia CF sus números para hacer un equipo que nos haga olvidar la pesadilla de los últimos dos años, el dinero es importante aunque no lo es todo, por eso hoy en la clasificación están por delante Alavés, Celta, Espanyol, Eibar y Real Sociedad, sin necesidad de irse más arriba. Por lo que vamos averiguando y los futbolistas que hay en el punto de mira, lo que sí se empieza a entrever es una idea que pasaría por construir un equipo bastante más antipático, con futbolistas que den un impulso y ayuden a recuperar el hambre. Con Voro, el Valencia está volviendo a conectar con la grada, cosa que no era fácil, por eso los pocos partidos que falta jugar son una inversión de cara al verano que se nos viene encima.



Draper, uno más

Más cambios en el club. Se va Peter Draper y no lo echaremos de menos. Desconozco sus motivos personales pero profesionales había de sobra para darle la baja. Lo vendieron como la gran estrella del marketing global que evidentemente no lo ha sido al menos para el Valencia CF. Cuando llegó, alguien me dijo de él lo siguiente: «buenos contactos, excelente currículum, pero poca hambre y dudosa ilusión por volver a empezar con un proyecto casi desde cero». Acertó del principio al final. Otro fichaje con el que se la metieron doblada a Peter Lim y su gente.

