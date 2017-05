Sobre Munir y Nani

En cuestión de días hemos visto diferentes medios de comunicación publicar noticias totalmente contradictorias sin ir más lejos en el tema Munir. Otros publicaron que el Valencia y Munir estaban encantados de conocerse y que se morían de amor por continuar juntos si el Barcelona aceptaba una rebaja. SUPER, sin embargo, apuesta por que el delantero no va a seguir y no porque el Barça no acepte negociar, sino porque los profesionales del área deportiva no creen que deba continuar y el propio futbolista tampoco está nada encantado con la idea.

Nadie se ha inventado nada, lo que pasa es que además de los técnicos hay más gente en el Valencia CF que habla, opina y desliza comentarios. Veremos qué pasa al final con Munir, pero nosotros hemos reclamado muchas veces que el club necesita apoyarse en sus profesionales para tomar las decisiones deportivas y, en consecuencia, damos más crédito a ellos que al resto. Lo mismo podría decirse del caso Nani, como si de repente el portugués fuera el malo, o el único malo, de la película. No tiene mucha defensa Nani por su partido en el Bernabéu y en general su floja temporada, como la de tantos, pero que sean los que han digirido y producido tan mal esta película los que le echan la basura es para llorar.

