Valor y al toro de Singapur

Alexanko y Mateu ya están en Singapur y es inevitable que se reproduzcan en la memoria imágenes y momentos vividos hace casi un año, cuando de aquel incalificable contubernio en la ciudad-estado asiática salió nada menos que la decisión de renovar a Pako Ayestaran y vender todo lo que otros clubes estuvieran dispuestos a comprar. Consciente de que aquel consenso vestido de oro tenía pies de barro, la presidenta se atrevió en la presentación del nuevo entrenador a pedir a la los aficionados que le no cantaran «Pako vete ya» a las primeras de cambio. No hizo falta, se lo cargaron ellos a la cuarta derrota sin que la confundida y decepcionada afición llegara siquiera a protestar.

Hoy han cambiado las personas, excepto Lim, claro, veremos si también hay un nuevo guión, porque todavía no queda claro si el futuro entrenador lo propone el director deportivo, el director general o directamente el general. La presidenta saliente parece que no, porque si fuera así el elegido sería Voro y eso no estaría claro si es buena o mala noticia para él. Mateu y José Ramón, llega la hora de mojarse y demostrar que algo ha cambiado de verdad. Valor y al toro. A ver qué nos vais a traer de allí. Mientras no sea una camiseta firmada por Cristiano...

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.