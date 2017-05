Marcelino y Claramunt

Pep Claramunt es uno de los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta del Valencia, lo que llamaríamos ahora un auténtico crack, pero en una época mucho menos mediática y en la que jugar en equipos de provincias no lucía tanto como en la capital oi en Barcelona. No hay entrenador ni secretario técnico ni director deportivo en el mundo capaz de fichar once futbolistas como él, sobre todo porque futbolistas así en un club sale uno cada muchos años. Evidentemente, once Claramunt no es más que una manera de expresar esa idea de reconstruir un equipo a base de futbolistas que a su calidad añaden ese plus de compromiso y de darlo todo siempre. Para Marcelino, que ya trabaja a jornada completa para el Valencia CF, esa profesionalidad y ese gen competitivo son innegociables, así que si le traen uno o dos que cumplan todas las exigencias sería un éxito sin precedentes.

Enhorabuena a todos los que han participado en la iniciativa de reunir en el pueblo de Puçol la historia y vida del que fue capitán del Valencia, el ayuntamiento, la peña valencianista, la Fundación VCF... Tan importante como la exigencia y el hambre de títulos en el campo es poner en valor la historia de este club para recuperar el orgullo de ser del Valencia CF, la afición, el auténtico motor de ese espíritu que llevó al club a lo más alto.

