El Valencia CF expresa su deseo de romper con todo lo que ha venido ocurriendo estos años y quiere despegar precisamente el mismo día en que aquellos hombres que lo rescataron del pozo de Segunda División en el 87 se encuentran y llegan a la conclusión de que hay que hacer precisamente eso, borrón y cuenta nueva. Y buena. Para que los errores del pasado no vuelvan a repetirse, ni los de entonces ni los de ahora.

Ya el verano pasado quiso el club dar este giro, el problema es que se equivocó en casi todo, desde el entrenador hasta el ridículo ´vive el valor´. Hoy, dentro de la dificultad, tenemos algunos argumentos más para confiar en el cambio. No ya por la nueva camiseta, que es bonita pero al final lo importante será qué jugadores la van a llevar y qué jugadores no. Tampoco por el nuevo patrocinador, porque siendo una inyección necesaria y bienvenida no es ninguna mentira decir que, al menos al precio que han filtrado, podían haberlo tenido mucho antes.

En realidad, los dos grandes argumentos que invitan a creer no estaban anoche en el magnífico escenario de l´Oceanogràfic, que son la afición y Marcelino. En esta conexión está la clave del éxito. Habrá que hacer fuerza para que nada ni nadie más lo pueda estropear.

