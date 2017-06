Competir es Champions

En su segunda ronda de entrevistas, cuando ya se había instalado y tenía más información para hacer o no según qué tipo de declaraciones, el nuevo director general del Valencia CF llegó a afirmar que Peter Lim sigue poniendo dinero y va a poner más porque hay una aportación prevista, dijo que no hace falta vender futbolistas este verano y que Marcelino va a tener un equipo competitivo. Para mí, competitivo es pelear por la Champions League, todo lo demás no lo es. Pronto empezaremos a ver cual es para ellos el significado, porque el mercado empieza a entrar en abullición pero el Valencia todavía no existe. Parece pronto, pero son muchos los futbolistas que se empiezan a escapar y en cuanto a salidas, hasta hoy solo se han ido los que estaban pactados ya desde el verano anterior.

Bueno, y Siqueira, que termina la casión y con ello queda cumplido el favor que se le hizo al Atlético de Madrid a cambio, ­de momento, de nada. Encima el hombre se va provocando un conato de incendio en el plácido día a día del club. Este, como ya está de vacaciones y además le da igual, escapó al control del aparato de propaganda.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.