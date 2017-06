Peter Lim, apúntate al 'Satismo'

El fenómeno en el entorno del Valencia Básket se conoce como Satismo y tiene que ver con la admiración generalizada que entre los aficionados y en el propio club genera la figura de Romain Sato. No es ni de lejos valenciano, nació en la República Centroafricana y llegó al conjunto ´taronja´ en el año 2013 ya con 32 años. Pero no venía a retirarse, sino a dejar patente día a día en la pista y fuera de ella lo que es un deportista profesional que da la cara y respeta el escudo que lleva en la camiseta. Hoy, ya con 36 y después de haber contribuido a ganar dos títulos con este equipo, la Eurocup en 2014 y la Liga hace tres días, es un ejemplo para las nuevas generaciones, un jugador necesario en el vestuario y que, además, sigue apareciendo en la cancha cuando se le necesita.

No sé si finalmente renovará un año más con el Valencia Básket, pero si no es así, ya testá tardando Peter Lim en ficharlo para su Valencia CF. Marcelino necesita tipos como este para ayudarle a que se acabe de una vez el cachondeo. Peter, en serio, ficha a Sato, o lo más parecido que encuentren los técnicos en el mercado. No sabe de fútbol, aunque eso nunca ha sido un problema. Tampoco sabe Layhoon y ha sido la presidenta durante dos años y medio, tampoco sabe Anil Murthy y va a ser –o ya es– el sustituto de Layhoon.

Singapur

Marcelino cambia el orden

Hasta ahora todos los entrenadores del Valencia habían pasado por Singapur para ser evaluados por el propietario antes de firmar, sin embargo Marcelino cumple el protocolo cuando hace ya casi un mes que fue presentado como nuevo entrenador del Valencia CF. Siendo importante el detalle, ahora queda esperar que el orden de los factores no sea el único cambio, que se cumpla el compromiso, se haga limpieza y vengan fichajes.

