Si Lim no los pone...

Todo esfuerzo será insuficiente si no hacen un buen equipo y el Valencia gana partidos cuando empiece a rodar el balón, y ya queda menos, pero ya era hora de que alguien en el Valencia CF le metiera de verdad mano a los abonos. No me he puesto a hacer números pero bajar precios, al menos en muchos de los asientos de Mestalla, es lo lógico y normal cuando has hecho el ridículo y vaciado el estadio.

Si el dueño no quiere poner más para fichajes, tampoco sería lógico pedir más a la gente, que además está un poco harta y tiene razón, como bien dijo el día de su presentación el señor Mateu Alemany. Harta de que nadie en este club haya sabido estos años administrar uno de los presupuestos más altos de La Liga para hacer un equipo mejor que el del Eibar, el Alavés o el Espanyol. No sé si hoy el director general piensa lo mismo que entonces, porque ahora es él quién gestiona y tiene la responsabilidad, pero da igual.

El club, dice, "puede ir variando sus posiciones". Lo que hace seis meses era inadmisible y acabó con la prohibición de acceso a buen número de aficionados en la Grada Jove, por poner un ejemplo, hoy es razonable. Hemos perdido mucho tiempo, aunque no parece el tiempo la mayor de sus preocupaciones, siempre nos quedarán Santos y Abdennour para el debut en la liga.

