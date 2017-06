Apoyar a Marcelino es irse a Doha a por Arèola

A ntes incluso de comprar las acciones, Peter Lim sacó la chequera y fichó futbolistas que acabaron jugando de una manera u otra en el Valencia CF. Porque entonces, temporada 2014/15, también había Fair Play Financiero. Lo primero y principal es querer, después se trata de encontrar la fórmula, que en aquel momento fueron compras aplazadas y cesiones encubiertas fundamentalmente desde el Benfica. Pero ahora no quiere. Mucho ha llovido desde entonces y no a gusto de todos desde esos días de vino y rosas hasta la foto de Singapur, en la que Marcelino y el propietario posan sonrientes aunque no se sabe muy bien por qué. Si esto es una broma, que la expliquen, porque no se le ve la gracia por ningún lado y mucho menos después de escuchar las palabras del entrenador recién aterrizado. Si Marcelino reclama inversión para que el Valencia vuelva a ser competitivo y el máximo accionista le entrega todo su apoyo pero siempre que no le vaya a costar dinero, tampoco hay demasiadas cosas de que alegrarse más allá de que hay entrenador mientras no se demuestre lo contrario. Lo demás es lo de siempre, vender por diez para fichar por seis.

No tardaremos en comprobar en qué se concreta ese apoyo, lo que está claro es que este Peter Lim ya no es aquel que disfrutaba fichando jugadores para hacer un equipo de Champions, ahora disfruta más vendiendo jugadores para recuperar parte del dinero invertido aunque el equipo la Liga de Campeones la vea por televisión, como este año y también el próximo. Un buen apoyo para Marcelino sería que Peter Lim se diera una vuelta la próxima semana por Doha para convencer a su amigo y presidente del PSG de que le venda en cómodos plazos al portero que quiere el asturiano para su Valencia CF, que es Arèola. Eso, por poner un ejemplo, sí sería una buena razón para explicar las sonrisas de la foto.

