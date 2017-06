De Segunda no, este equipo es de Primera

Una oportunidad como esta se presenta cada muchos años. En realidad, no había estado tan cerca de subir a Segunda División el filial del Valencia CF desde el año 1995, cuando llegó al último partido de la promoción en casa y le valía un empate con el Almería., Por desgracia, esta vez no valía con empatar, esa mala tarde en Mestalla con ese gol del Albacete han resultado determinantes y el equipo de Curro Torres se quedó a las puertas con la sensación de haber sido mejor. No sé para el club, tampoco se han escuchado declaraciones demasiado comncluyentes ,al respecto, pero para estos futbolistas subir a Segunda División, a lo que se entiende estrictamente por fútbol profesional, es lo máximo.

Mañana se verá de otra manera, hoy no hay consuelo posible, ni siquiera el de esos miles de aficionados que les han acompañado en esta aventura partido a partido desde el día del Celta, los miles que lo han seguido por televisión y a través de los directos de SUPER, que ya de paso, han sido más que en muchos partidos del primer equipo esta temporada. Esto se acabó y no hay que mirar atrás, porque este equipo ha demostrado que es de Segunda aunque se quede en Segunda B, y tiene una afición de Primera. Ellos, los Sivera, Lato, Charlie, Rafa Mir, Nacho Vidal y todos los demás han llevado la bandera y han representado al Valencia CF como nadie lo ha hecho en toda la temporada.

Absolutamente nadie. El valencianismo nunca lo olvidará y ellos tampoco, estas promociones de ascenso marcan a futbolistas tan jóvenes, los hace más fuertes, algunos de ellos no tardarán en ser protagonistas no en Seguda, sino en Primera. Ha sido una lástima no haber hecho ese gol en el Carlos Belmonte, pero después de lo que nos han hecho vivir estos chavales durante el último mes, que hoy salga o deje de salir Aderllan Santos no pasa de simple anécdota. Aunque si sale, mejor para todos.

