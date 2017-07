Lo que Marcelino puede aceptar y lo que no

Siempre queda la posibilidad de que Marcelino resulte ser un auténtico mago y sea capaz de sacar un rendimiento muy alto a unos jugadores que no lo han tenido en los últimos años con una serie de entrenadores –ya hemos perdido la cuenta– que no todos eran lo que se dice malos.

Si el asturiano lo ha aceptado, porque está reclamando fichajes y cambios profundos en la plantilla pero también le hemos escuchado decir que va a ser entrenador del Valencia CF esta temporada y la siguiente pase lo que pase, es que está dispuesto a todo y cree en sí mismo. Aunque nunca será lo mismo si hay revolución que si no la hay, en la medida en que le den podrán después exigirle resultados.

Luego está el Valencia, que no puede dar por bueno quedar en séptimo en lugar del que hace doce en la clasificación porque con ello habrá mejorado el rendimiento de estas temporadas, pero no sumará más que otro año de recortes y restricciones. Pasan los días, las semanas, pero no se ve en el club esa tensión propia de una situación límite como la que vivimos, porque habíamos entendido que esto no puede salir mal jamás de los jamases.

La realidad es que ahora mismo, cuando el equipo ya ha regresado al trabajo, el club está pensando más en sacar a Negredo, a Alves y a algún otro jugador importante para hacer caja y poder irse a por un portero y un par de centrales que le den cierta garantía.

Por lo demás, no ha logrado presentar nada más que a Maksimovic, un futbolista al que fichó Suso García Pitarch pocos días antes de dimitir y se lo trajo además gratis. Las cesiones, como ya ocurrió el pasado verano con Mangala, pueden retrasarse hasta finales de agosto y al final no dejan de ser una lotería inadmisible cuando hablamos de jugadores que han de tener un papel básico en el nuevo proyecto.

