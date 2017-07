La bolsa de Singapur y la bolsa del Valencia CF

Qué tan grave será lo que está pasando en Singapur con la firma Rowsley, el vehículo inversor más importante de Peter Lim, que horas antes de producirse la suspensión provisional de la cotización en la bolsa el magnate estaba reunido con los dirigentes del Valencia CF, discutiendo si vendemos a Garay, si esperamos un poco más por Cancelo y qué tendremos a partir de ahí para fichar jugadores como Kondogbia y unos cuantos centrales, ya hemos perdido la cuenta. Todo esto es, sin duda, una coincidencia muy extraña, porque precisamente este lunes tan complicado para las finanzas el máximo accionista se celebraba por primera vez en Singapur una reunión al completo del Consejo de Administración del Valencia CF. Trataremos de averiguar más, anoche ya volaban de regreso Presidente y Director General para incorporarse a la gira por Norteamérica, en la que Marcelino va a tener más bien pocas novedades, entre otras cosas porque además de fichar un jugador habría que conseguirle un visado por la vía rápida. Así que va a ser que no, que el entrenador jugará los dos próximos partidos al menos con los mismos, con lo que nos plantaremos ya en la recta final del mes de julio, a menos de cuatro semanas de que comience la Liga, ojo.

En realidad, es difícil hacer un análisis de lo que está pasando con las finanzas de Lim al menos hasta que su compañía, que no su mujer, explique las razones de esa suspensión. Le preguntaríamos a Layhoon si todavía estuviera por aquí. Aunque tampoco hay que sorprenderse por nada, su participación en el Valencia CF lleva suspendida desde hace bastante tiempo, esto casi funciona sin él. No hay fichajes, pero eso no quiere decir que el Valencia CF está parado. Al contrario, hemos entrado ya en una fase de máxima tensión en todos los frentes, salidas y llegadas, aunque salvo sorpresa primero llegarán las salidas.

