¿Viene o no viene Murillo?

Tanto Marcelino como Alemany pensaban que llegarían al partido con un nuevo fichaje en el saco, si no para jugar sí al menos para presentarlo. Este es uno de esos partidos de pretemporada que empiezan a decir cosas, un rival que no es el Cosmos ni el Cincinnati y que te va a poner a prueba. Allí se va el Valencia CF una vez más con un equipo que sigue sin parecerse a lo que el entrenador considera que debe ser a finales de agosto.

Estas cosas conviene explicarlas para que al aficionado no le asalten más dudas todavía de las que ya tiene. Por alguna razón que de momento desconocemos, el fichaje de Jeison Murillo se ha quedado en stand by, cuando hace solo tres días incluso se calentaba ya el comunicado para anunciarlo. Hay argumentos para creer que se hará seguramente antes de la presentación del próximo viernes por muchas cosas que leamos y escuchemos de la parte del Inter, aunque este nuevo retraso no deja de ser otro revés para los planes del técnico. ¿Kondogbia? Si jugara en la Juventus en lugar del Inter se puede decir que estaría prácticamente cerrado, quizá en una operación en la que entraría Cancelo, pero las cosas son como son. En este caso está más asumido que va para largo.

