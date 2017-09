Hoy somos optimistas, el viernes ya hablamos

Cómo va a sacar Mateu Alemany a Geoffrey Kondogbia del Inter poniendo muy poco dinero y con los mínimos compromisos posibles a futuro es algo que solo él sabe, pero algo se lleva entre manos que no acabamos de saber porque el Valencia está ahí, en la pelea para traerse el difícil encargo de Marcelino para el centro del campo. Obviamente hay más de un centrocampista en la agenda, pero desde hace días venimos contando que el número uno ahora mismo es Geoffrey Kondogbia y hoy, lo mismo que ayer, el Valencia CF está en Milán negociando por el francés, y no en otro lugar intentando fichar a otro jugador. El día que eso ocurra y lo sepamos, entonces lo contaremos, pero de momento esto es lo que hay y, por cierto, hay expectativas de éxito con esta operación a pesar de que es difícil en los términos que puede proponer Alemany a los italianos.

¿Por qué Kondogbia? Eso ya es algo que habrá que preguntar fundamentalmente a Marcelino, pero la realidad hoy es la que es y el jugador del Inter es el número uno en las prioridades. No lo es desde luego el venezolano Tomás Rincón, jugador de la Juventus que también está en el mercado. Su hermano nos la intentó clavar a todos con un mensaje en las redes sociales que generó bastante confusión en su momento. Por unas horas nos hizo dudar y para él igual hasta fue divertido, pero no cambia nada. Ni es la primera de las opciones ni la segunda, me atrevería a asegurar que tampoco la tercera.

No está metido el Valencia en operaciones fáciles ni tiene demasiado dinero para fichar, pero hoy podemos ser optimistas con el resultado de todas estas gestiones –en plural, como decía Marcelino–para mejorar la plantilla. Otra cosa es que llegue el viernes y en esa presentación austera que se prepara no haya nada que presentar a la gente más que al propio Marcelino como gran argumento para volver a competir. Eso no.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.