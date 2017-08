Si quieren a Cancelo, Kondogbia y dinero

Hay que entender el cabreo del Inter de Milán con el tema de Geoffrey Kondogbia, al fin y al cabo el Valencia CF les ha tocado un jugador que ha acabado declarándose en rebeldía para que lo dejen salir. Cómo se ha llegado a esta situación es problema de ellos, porque normalmente un futbolista no hace estas cosas para marcharse a un equipo que no le va a pagar más dinero y que, además, ni siquiera compite en Europa esta temporada después de acabar el que hace doce la pasada. No sé si Kondogbia acabará jugando en el Valencia CF, si tuviera que apostar lo haría a que sí, aunque el Inter no lo está poniendo ni lo va a poner fácil. Muy inteligente eso de intentar que Joao Cancelo entre en la operación para aceptar el traspaso, pero hasta ahí podríamos llegar. Si el Inter quiere a Cancelo, la fórmula no puede ser jamás dinero más Cancelo por Kondogbia, sino al revés: Kondogbia y dinero por Cancelo. Y eso parece que el Valencia CF lo tiene bastante claro. No tanto el jugador, por su cabeza pasan otras ideas.

Mateu y Marcelino

«Había que encontrar el líder de un proyecto y con el entrenador hemos acertado, lo hemos clavado, es el mejor que podíamos tener, de eso estoy convencido. Estaba convencido cuando lo elegí». Son las palabras de Mateu Alemany delante de un montón de aficionados respecto al fichaje de Marcelino, es verdad, hoy por hoy nadie duda que el entrenador es el gran aval para este proyecto, entre otras cosas porque ahora mismo tampoco hay mucho más. Pudo decir «elegimos», en plural, pero dice «elegí». No es ningún desliz, es una realidad que el director general no parece tener intención de esconder. Al contrario. Hay un director deportivo que sobre el papel tendría que ser el máximo responsable del área deportiva y la decisión más importante en el área deportiva es la del entrenador, lo que pasa es que el director deportivo no lo decidió Alemany, como tendría que haber sido en condiciones normales. Ese es el origen de esta situación anómala, porque están José Ramón Alesanco y la secretaría técnica, pero el entrenbador lo decidió Alemany y los fichajes los deciden Mateu y Marcelino.

Hasta Rusia con amor

Si juegas en el Valencia CF, tienes posibilidades de hacerlo en la Premier League inglesa y también en Italia pero por tu cabeza lo que está pasando es volverte a Rusia, tienes que ser a la fuerza un tipo muy peculiar. Nunca dejará de sorprendernos el fútbol, aunque en el caso de Garay la cosa viene de lejos. Desde que llegó a Europa procedente de Argentina, en el año 2006, ha cambiado hastra siete veces de equipo y está cerca de volverlo a hacer para jugar en el Spartak de Moscú. Decía Mateu Alemany que si Garay se queda estarán muy contentos, aunque una cosa son las palabras y otra los hechos, y los hechos son que el Valencia CF ha estado de acuerdo desde que empezó a plantearse la posibilidad de vender al central, desde que Mendes les trasladó que había una serie de propuestas que el propio jugador fue rechazando hasta encontrar lo que quería. La mente de Garay ha estado fuera prácticamente desde que comenzó la pretemporada y el Valencia CF está esperando ese dinero con los brazos abiertos.

Peter Lim

Un año y tres meses después el máximo accionista anuncia su llegada a València. Muy seguro tiene que estar el señor Lim de que su presidente y director general le van a allanar el camino a lo largo de la semana para tener una noche tranquila en Mestalla, así que hay que empezar a prepararse para ese cambio de ritmo en los fichajes del que hablaba Alemany antes del partido con el Atalanta. Si esta semana no hay fichajes, el propietario se vuelve a borrar seguro. Vamos, que los habrá seguro.

