Los informes aconsejan que se vaya Nani

Parecía prácticamente completada la Operación Salida del Valencia CF con la venta definitiva de Negredo, a falta de que se concrete algún día la de Abdennour, pero no es así. Queda alguna situación más como la de Orellana y sobre todo el asunto Luis Nani, del que nadie ha querido hablar más de la cuenta a lo largo del verano porque es bastante delicado, pero está ahí. No es solo una cuestión económica, aunque es más que evicente que el Valencia se está quitando todas las fichas más altas de la plantilla y la de Nani es una de las principales. Según hemos podido saber, los informes que tiene Marcelino aconsejan dar salida al portugués y eso hasta le viene bien para apretar un poco más y que le traigan un futbolista de ataque, de los que hacen goles. En el plan, se van Orellana y Nani para que venga un delantero y un jugador de banda, que pueden ser hasta dos si sale también Joao Cancelo. Y tiene muchas papeletas.

En realidad, en el ecuador de agosto estamos hablando de salidas tan importantes como las de Garay, Nani o Cancelo. Jugadores que no han estado bien la pasada temporada, pero que entendemos son algunos de los que más calidad aportan a esta plantilla. Marcelino, Alemany, hasta Murthy€ No es extraño que en el Valencia CF van estos días todos a bloque –sigue ausente el supuesto director deportivo– tratando de tranquilizar a la gente, no ya ilusionar que es imposible sin caras nuevas. El aficionado quiere, pero los fichajes vienen con retraso y así no es fácil generar ese clima de confianza que persiguen de cara al primer partido de verdad ante la UD Las Palmas. Hay futbolistas muy importantes sobre los que se trabaja y pueden venir, eso es verdad, pero ya pueden acertar porque se acerca la hora de la verdad y si se van los futbolistas con más calidad tendrán que venir otros que aporten eso al equipo. Que marquen una diferencia.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.