Ya puede Marcelino trabajar el juego de ataque y juntar a Guedes con Carlos Soler, Parejo y dos delanteros porque el Valencia CF se ha metido ya el primer gol del Derbi en propia meta con la gestión de las entradas, que no es fácil cuando tienes 751 y quieren ir 10.000, pero se puede hacer mejor y sin ofrecer esta imagen de descontrol en la organización del evento.

Todo empezó bien con el acuerdo por los 15 euros pero termina pasando factura con el descontento de dos colectivos numerosos e importantes de aficionados en cuanto a animación, que no estarán en el partido para apoyar al equipo. Está visto que no necesitaban polemizar con el Levante UD por este asunto, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y está muy bien eso de que todos somos iguales, ya lo dijo nuestro antiguo rey. Estará bien sobre todo si, además de decirlo, lo aplican en muchas facetas. Falta ver si eso incluye que en un futuro próximo accionistas y no accionistas van a recibir también el mismo trato.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.