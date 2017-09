La mala leche no es tan mala

Si no es mago tiene mucha suerte, pero a Marcelino no le pudo salir mejor la jugada. Seguramente porque, cuando uno trabaja bien y hay materia prima, antes o después los resultados tienen que llegar. Al final, el trabajo más importante de un entrenador consiste en canalizar positivamente el trabajo, las condiciones, cualidades, virtudes y también defectos de sus futbolistas para obtener lo mejor de cada uno en todas las circunstancias. El sábado, el Zaza individuo se enfadó consigo mismo por ser suplente y orientó mal esa mala leche tan buena que tiene, por eso cuando le tocó salir a jugar lo hizo todo tan mal que hasta el entrenador le llamó la atención en público. Se equivocó, a partir de ahí la historia hasta esos tres goles y la contundente victoria ya se escribe sola, porque no solo Zaza salió a comerse al Málaga y al mundo, también Mina y Rodrigo y Guedes y Lato y Carlos Soler... De este último no conviene hablar en vano porque un día falle, es un jugador de esos que te lo quitan de las manos.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.