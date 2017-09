Mateu y Marcelino se comieron a Alexanko

Una intersección. Es la palabra clave que ha provocado la salida de Alexanko y un nuevo orden en el que desaparece la figura del Director Deportivo, que sobre el papel es clave en el funcionamiento de un club de fútbol. Se le podrán buscar más pies al gato, pero de aquí se va simplemente porque sobra. Alemany y Marcelino serían en el argot futbolero dos jugadores de gran recorrido, de los que abarcan mucho campo, por eso desde el primer día se han comido y han vaciado de contenido el puesto de Alexanko. Nada que no se haya dicho antes incluso de que Mateu apareciera por la puerta, porque este es el modelo que a él le gusta y defiende. Ni necesita intermediarios para debatir con el entrenador ni deja en manos de nadie las negociaciones más importantes que hay en un club, que son los fichajes y las ventas. A Marcelino, además, lo han traído para imponer un estilo y una disciplina de trabajo que son los suyos, no los que le puede imponer alguien que sobre el papel estaría por encima suyo.

Salvando las distancias, la intersección entre Alemany y la figura de un Director Deportivo no deja de tener alguna similitud con la que había entre el anterior, García Pitarch, y la expresidenta Layhoon, que le tumbó algunas negociaciones interesantes para el Valencia como la de Diawara, por ejemplo. De lo que se trata, sea como sea, es de que el modelo funcione, sea el que sea. Hoy el Valencia CF funciona en la parcela deportiva, hay un entendimiento perfecto entre el entrenador, el gestor y el vínculo con la propiedad, que es Anil Murthy como presidente del consejo de administración. Mientras los resultados acompañen será así y, además, el supuesto de que los resultados no acompañen ahora mismo no existe. Solo vale mirar al frente, ganar, ganar y ganar. Volver a Europa, fichar a Kondogbia. Y el que no vaya en esta dirección, todos en paralelo, está fuera.

