El Nou Mestalla existe

Layhoon Chan llegó aquí con muy buenas intenciones pero transcurrido un tiempo el deterioro de su imagen como principal ejecutiva del club fue tal que se tuvo que ir por donde había venido. Primero fue aquella declaración sobre Paco Alcácer la que nos alertó de que el proyecto deportivo se había escapado de su control. Meses después la presidenta dejó de existir para los aficionados cuando soltó así de repente y para abrir una junta de accionistas que no iban a terminar el estadio para el Centenario del Valencia CF. Anil Murthy y Mateu Alemany llevan todo este tiempo tratando de recomponer al mismo tiempo la estructura y la imagen del club, un objetivo en el que están encontrando una gran ayuda en los resultados del equipo, aunque algo –mucho o poco– tendrán que ver también ellos en que la pelota acabe entrando. Y, en ese orden de cosas, casi un año después de aquel anuncio un día u otro había que decir a la gente algo del nuevo estadio. En realidad el Nou Mestalla va para largo y no va a ser nada fácil que aquello salga bien, además a la gente le hemos contado ya tantas veces esta película que solo se lo creerá cuando lo vea terminado, aunque se puede valorar en positivo que el Valencia deje atrás el miedo a hablar de ello y reconozca que tiene allí un compromiso con el valencianismo, otra cosa será que lo cumpla o no.

