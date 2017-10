Buen día para acordarse de un tal Voro

El Valencia CF llega a esta cita del Villamarín con 15 puntos y posibilidades de salir segundo en la clasificación solo por detrás del Barcelona, aunque para eso tendrá que ganarle al Betis. Más allá de que este equipo acaba la jornada segundo, tercero o sexto, que es donde quedaría si pierde, estos 15 puntos a 15 de octubre nos dan la medida de lo conseguido en estos últimos meses. Solo basta echar un poco la mirada atrás y comprobar, no sin estupor, que la pasada temporada el Valencia no superó los 15 puntos hasta mediado el mes de enero, cuando le ganó en Mestalla al Espanyol de Quique por 2-1, con la primera gran exhibición de Carlos Soler en el once titular junto a Enzo y Parejo y goles de Montoya y Santi Mina. Lo que se dice llover, seguramente ha llovido menos desde entonces de lo que desearíamos, pero cambiar han cambiado hasta los percheros. Buen día para recordar que la primera piedra de este nuevo Valencia CF no fue Alemany ni Marcelino ni Peter Lim, sino Voro González, que en uno de los momentos más delicados en la historia de este club se la jugó para poner a un chaval de la cantera.

Oferta por Rodrigo

Pues a mí sí me consta

SUPER publicó hace unos días que el Valencia descartó una posible venta de Rodrigo al City que no se hizo, sobre todo, porque el entrenador contaba con él. Marcelino, sin embargo, dijo el viernes textualmente que «no sé de dónde viene la información de que yo paré la venta de Rodrigo al City. No la paré porque no me consta que la hubiera». No debo decir de dónde viene la información, entre otras cosas para no perjudicar al propio Valencia CF, pero es cierta al cien por cien. A ese «no me consta» de Marcelino le doy el mismo valor que al «no me consta» del día del despido de Alexanko. Seguramente es lo que tiene que decir, aún a riesgo de perjudicar a terceros.

