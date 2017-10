El Valencia CF vive su mejor momento en los últimos años y cuando las cosas van bien es el momento de disfrutar. Mateu Alemany y Marcelino han acertado en muchas cosas estos meses y les ha salido casi todo bien, ahí están los resultados, la s buenas sensaciones que ofrece el equipo en los partidos y la sensación de trabajo, disciplina y profesionalidad que transmite en general. Es la hora de disfrutar pero también de ser atrevidos y ambiciosos, de mejorar y reforzar lo que haga falta para competir con esos equipos de arriba no solo ahora sino hasta el mes de mayo. Ya han demostrado que no necesitan tirar de talonario para conseguir cosas importantes, ahí están Kondogbia, Guedes o Murillo, pero si hay margen reconocido en el Fair Play Financiero y más de tres meses por delante para trabajar, no intentarlo sería un error estratégico lamentable, para echarse a llorar. No es así, aquí nadie quiere hablar de Champions y se puede entender, pero son muchas cosas las que pasan por sus cabezas.

