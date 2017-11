Tranquilos con el futuro de Gonçalo Guedes

"Me gustaría quedarme en el Valencia". Estas palabras de Gonçalo Guedes han generado cierto revuelo en Francia aunque en realidad allí tienen poco que temer, porque el PSG tiene el futuro del jugador bien atado. Ni siquiera tiene clausula de rescisión, por lo que su salida del club francés está unicamente en manos de la voluntad de su propietario, el jeque Nasser Al-Khelaïfi.

Ya estamos leyendo y próximamente vamos a leer y escuchar muchas cosas más sobre el futuro de Guedes y todo es fruto de la explosión del jugador, que ha deslumbrado y sorprendido a propios y extraños en estos dos primeros meses con el Valencia CF. Hay que tener en cuenta que venía de no haber jugado prácticamente con Emery entre febrero y junio, un argumento que favoreció su cesión el pasado mes de agosto.

Aunque, respecto a su futuro, ahora mismo poco se puede decir. Ni hay operacoines en marcha con clubes ni nada de nada. A día de hoy no hay nada más allá de que Peter Lim habló con su amigo Jorge Mendes, representante también de Guedes, sobre la posibilidad de ficharlo en propiedad. El Valencia, incluso, tenía pensado volver a solicitar el préstamo si no había forma humana de ficharlo, pero si el nivel que está demostrando el futbolista se mantiene las cosas serán muy diferentes el próximo verano. El PSG se lo quedará o, si lo vende, ahora mismo asusta pensar lo que pueden pedir por él. Clubes no le van a faltar.

Aquí, desde Lim hasta Mateu y Marcelino, todos son conscientes de la dificultad, por eso lo mejor que pueden hacer es que el equipo funcione y compita, que el jugador se sienta muy a gusto con nosotros para que tanto él como su agente nos tengan en sus pensamientos cuando llegue la hora de la verdad, por si llega el caso de que la cosa se pone a tiro. Es la gran baza del Valencia en el asunto Guedes, es el club que ahora mismo lo tiene.

