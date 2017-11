Protejamos al equipo

No dejo de imaginar la cara de Marcelino García en su despacho, a eso de las nueve de la mañana, cuando llega a sus manos esta auténtica chaladura más propia de la era Layhoon, que entendíamos ya superada. Y entiéndase lo de chaladura como extravagancia, no ya por una cuestión de locos sino porque, ya sea aquí o en Singapur, cosa que no termina de quedar clara, en el fondo siguen sin entender nada. Poco tiene que ver este discurso agresivo con la prudencia y la humildad con que el equipo y el cuerpo técnico fundamentalmente han alcanzado el rendimiento y resultados deseados, o incluso más. Porque más allá de que el traductor de Google les delata, es evidente que ni Mateu ni por supuesto Marcelino tienen que ver con esto. Por muy mal asesorado como efectivamente lo está, hasta cuesta creer que una persona como Anil Murthy sea el autor material y/o intelectual de esa nota. Pero es el presidente. A estas alturas en el Valencia CF y sobre todo en Meriton tendrían que saber que es pronto para sacar pecho, porque no llevamos ni tres meses de competición y nada se ha conseguido, y por tanto es pronto también para pasar facturas a nadie. Partido a partido, habíamos dicho.

El equipo antes que la propiedad

Y decíamos también que este es momento de disfrutar del hoy, del equipo, del segundo puesto y de la ilusión por volver a donde este club ha de estar siempre, no de remover basura ni mirar atrás para reavivar conflictos que se habían apagado a base de goles y –por fin– buenas decisiones. No es el mejor momento para volver a la guerra, sino de proteger ante todo y sobre todo al equipo aunque sea por encima de la propiedad o del propietario. Hay que proteger al equipo desde fuera y desde dentro, y en ningún caso exponerlo de manera tan alegre como innecesaria a situaciones que se puedan ir de las manos. Si no lo saben hacer desde dentro, por inexperiencia o porque en realidad todavía no acaban de entender dónde se han metido, entonces lo haremos desde fuera. Los buenos valencianistas y, espero y deseo, también los no tan buenos, o como dicen ellos los falsos, que los hay.

Las verdades de Lim y la Junta

A partir de ahí, como parece que aquí nadie acierta a transmitir a la gente con suficiente acierto todo lo que ha hecho y está haciendo Meriton por el Valencia CF, errores a parte, esperaremos con impaciencia todas esas noticias verdaderas que la propiedad del club dice que va a contar en próximos ´editoriales´. Los espero, de verdad, con avidez, a ver is al final conseguimos saber qué es lo que en realidad quieren hacer para salir adelante con las cargas que tienen del pasado y las que han generado ellos después con su mala gestión, o qué tienen en mente hacer en general con el club. Si es posible, y ya que es mañana mismo, háganlo en esta Junta General de Accionistas. Ahí tienen oportunidad de explicar directamente y sin intermediarios muchas cuestiones que los buenos valencianistas, y todos, estarán encantados de saber. Por si otros no lo hemos sabido hacer, pueden contar con todo detalle lo mucho que le debemos a Peter Lim por haber comprado y pagado esas acciones que liberaron al club de una situación tremenda, y esto no va con ninguna segunda intención porque es verdad, él fue quien los puso y no otros. Todo lo que ha invertido el propietario a través de la ampliación de capital o cedido mediante préstamos y cómo se ha gastado después. Explicar cuál de los gestores anteriores es el responsable de que el Valencia CF tuviera previsto ingresar según el plan de Meriton más de 150 millones de euros en esta temporada y al final en el presupuesto que presentan apenas llegan a 92, sin contar las ventas de jugadores que se puedan llevar a cabo a lo largo del año. En las cuentas que van a defender ante el resto de los accionistas en la Junta General, en la que además han decidido que no haya medios de comunicación para informar del debate que allí se produzca, ese apartado está fijado en 45 millones para cuadrar las cuentas.

