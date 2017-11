La ley de Murthy sobre el Nou Mestalla

El equipo va bien, a Mateu Alemany y Marcelino se les ve trabajando duro para que el equipo regrese a la Champions y eso es en definitiva lo que el aficionado quiere y valora. Al presidente Murthy, en cambio, lo encontramos más preocupado por otras batallas que no son las del Valencia CF. En realidad tampoco son las suyas, pero él sabrá lo que se lleva entre manos removiendo el pasado cuando importa el presente y especialmente el futuro, sobre todo en lo que respecta al compromiso de los propietarios no ya de construir ese estadio, sino en hacer del Valencia CF un club ´top´ en Europa. ¿Estaba eso en el contrato o no existe tampoco obligación legal?

No sé cómo sería en un juzgado lo de si hay o no obligación de acabar el stadio ni creo que lo veamos nunca ahí, pero leyendo el texto del acuerdo el compromiso del propietario es evidente. Y si no lo fuera ante la ley, sí es un compromiso adquirido con el valencianismo y eso debería bastarles. Además, no lo han cumplido y tampoco es que haya un clamor en la calle, nadie se lo está echando en cara de verdad.

Hoy la gente, los aficionados, tienen asumido que Meriton se ha equivocado y eso ha obligado a cambiar los planes para el Nou Mestalla entre otras cosas. Ellos, no en esta Junta pero sí en otras ocasiones, han llegado a pedir perdón. Lo que pienso y se capta también en el ambiente es que Peter Lim no ha incumplido de mala fe, aunque palabras como las que pronunció el actual presidente en la Junta si algo consiguen es que hasta eso se ponga en duda, decir ahora que no existe obligación legal de acabar el nuevo estadio solo deja sensación de ser excusa de mal pagador, y eso es precisamente lo que estábamos convencidos de que Meriton no es.

Por cierto, hay una evidencia que clama al cielo: si no se obligaron a hacer un estadio nuevo, ¿dónde pensaban poner a jugar a sus fichajes cuando les obliguen –por ley– a derribar el actual Mestalla?

