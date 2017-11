Todo fichaje tiene su riesgo, sobre todo cuando estás con el agua al cuello en el tema económico. Al Valencia, en cambio, no le ha ido mal irse a clubes importantes en busca de esos futbolistas que no han terminado de encajar o no han rendido al nivel que se esperaba de ellos o necesitaban un plus de confianza para dar todo lo que tienen.

Casos, muchos, en realidad casi todos: Zaza llegó defenestrado por el West Ham, Kondogbia nunca terminó de encontrarse a gusto en el Inter, Gabriel no tuvo su mejor año en el Arsenal, Andreas no contaba para Mourinho y Guedes no jugaba prácticamente nada en el PSG, Murillo no daba supuestamente la talla en el Inter y Neto era el eterno suplente de Buffon. Con ellos se han hecho Marcelino y Mateu un equipo que es segundo en la Liga.

¿Será Sandro Ramírez el próximo que se saquen de la chistera? A día de hoy no cuenta mucho en el Everton y está claro que no todo vale para el Valencia CF, pero ahí hay delantero y conoce la Liga. Si Marcelino y Mateu están pensando en él es porque les encaja, hay que darles el beneficio de la duda y algo más. Se lo han ganado a base de trabajo y criterio a la hora de plantear los fichajes.

