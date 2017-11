Dicen que la diferencia entre el éxito y el fracaso está a menudo en pequeños detalles, por tanto en el análisis y el control de eso que llaman «pequeños detalles» está muchas veces el camino hacia la victoria. Hay clubes con los que es difícil por no decir imposible competir económicamente y por tanto en la calidad de los futbolistas, pero sí se pueden igualar las fuerzas y se les puede superar en otros aspectos como la preparación física, la motivación y, por qué no, la alimentación. En realidad, pequeños no lo son tanto esos detalles, y la suma de todos ellos puede llegar a explicar grandes diferencias.

El cuerpo técnico del Valencia esto lo muy tuvo claro desde el día en que aterrizó en la Ciudad Deportiva, aunque en estos casos la teoría es lo fácil. Imponer el régimen de pensión completa solo es proponérselo, lo complicado es convencer a los futbolistas de que no comerse una pizza, por poner el ejemplo más simple, también conduce al éxito. Y el que no lo vea así, ahí tiene la puerta.

