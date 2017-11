Guedes, la apuesta segura

Para la tranquilidadad de ustedes, diré que SUPER tiene confirmado por dos fuentes que nos merecen absoluta credibilidad que el deseo y el objetivo de Peter Lim es intentar fichar a Gonçalo Guedes para el Valencia CF. Después, podrá o no podrá, pero la información es la que es y así lo estamos contando desde el pasado 9 de octubre. Ya lo quiso fichar hace tiempo y seguramente hoy estará muy arrepentido de no haberlo hecho, porque el futbolista ha demostrado lo bueno que es y desde luego ya vale mucho más que entonces. Esto son las cosas del fútbol, previsibles solo hasta cierto punto, porque también ha habido otras apuestas que parecían buenas y no lo han sido.

Pero si hablamos de apuestas hoy no hay protagonista que le pueda hacer sombra al juvenil Ferran Torres, en el día que puede hacer su debut con el primer equipo. Un reto también para el chico, que tiene por contrato ser jugador del primer equipo después del blindaje que le aplicó el club pero ahora llega el momento de empezar a demostrar también en el campo que lo puede ser. Otros como Isco, Alcácer o Gayà le alumbran el camino.

