Mira por dónde una polémica tan aparentemente inocua como la ´no excusa´ del césped acaba poniendo a cada uno en su sitio, el Valencia ya no es la quinta maravilla ni el milagro de Marcelino, vuelve a ser el de los llorones de siempre. Y qué alegría para muchos la derrota en Getafe, así queda solo un puntito por detrás el Atlético y solo tres el Real Madrid. Nada que no hayamos vivido ya tantas y tantas veces aquí, queridos Mateu y Marcelino, de esta solo saldremos juntos y haciendo las cosas muy bien, sin pasos en falso. Porque esto no ha hecho más que empezar. Lo último ha sido escuchar a Josep Pedrerol atizarle a al entrenador del Valencia CF porque piensa lo mismo que él, que este Real Madrid es peor que el del año pasado. Como hay hemerotecas y videotecas, vale la pena rescatar unas frases que pronunciaba el propio presentador de El Chiringuito –no confundir con Georgie Dann– en las que se hacía la siguiente pregunta: «¿Zidane planificó la plantilla o estuvo en la playa?». Claro, el palo se lo lleva Zidane porque pegarle al entrenador sale gratis, otra cosa sería señalar a Florentino, eso nunca. Marcelino, toma nota y coge matrículas. Si no, serán ellos los que acabarán por estropearlo todo. Y a trabajar esos despejes.

Más artículos de opinión de Julián Montoro, aquí.