Imposible es nada

En otras circunstancias, a Marcelino le caería más de un ´zasca´ por decir públicamente eso de que «es imposible que el Valencia CF pueda disputar la Liga, no hay argumentos sólidos, no los hay». Como si ser segundo en La Liga a estas alturas, con quince jornadas ya disputadas y no haber perdido con ninguno de los rivales directos, no fuera un argumento.

Ocurre que las palabras van en una dirección y los hechos, afortunadamente, son otros. Aquí –casi– todo el mundo ha entendido ya que la estrategia es no perder tiempo ni energías en esto, porque la realidad es que después, en privado, el asturiano prepara y mentaliza cada día al equipo para pelear por todo, como si nada fuera imposible.

Mantener este nivel de puntuación, el mejor en toda la historia del Valencia CF, es el reto para el que Marcelino necesita argumentos más sólidos que la lucha y la ilusión por ganar cada partido, a ver si algunos los puede encontrar en el mercado de invierno, que ya está ahí. Es el objetivo.